"Після першої зустрічі з німцями, у Києві, ми вже багато знаємо про цього суперника. Більш детальна підготовка до гри з Німеччиною ще буде. У Лейпцигу тренери нам детально розкажуть, як діяти в цьому матчі.

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Дебют Бондаря? Привітали його, це подія – дебют за національну збірну. Нехай далі працює й доводить свій хист", – поділився Кривцов у коментарі прес-службі УАФ.

Нагадаємо, матч проти німців запланований на завтра, 14 листопада, початок о 21:45. Команди поділяють друге та третє місця у групі A4, маючи по 6 очок. Квартет очолює Іспанія з 7 пунктами в активі.

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