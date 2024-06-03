Збірні Німеччини та України обрали кольори, в яких зіграють у сьогоднішньому спарингу в рамках підготовки до чемпіонату Європи.

Збірна України приміряє сині комплекти форми, тоді як Німеччина вийде на поле у білих кольорах, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Голкіпер "синьо-жовтих" захищатиме ворота у червоному екіпіруванні, а воротар Бундестім – у чорній формі.

Нагадаємо, дуель між Німеччиною та Україною відбудеться вже сьогодні, 3 червня, у Нюрнберзі. Початок зустрічі о 21:45 за Києвом.

До слова, перед стартом чемпіонату Європи у команди Реброва буде ще два спаринги – з Польщею (11 червня) і Молдовою (11 червня).

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