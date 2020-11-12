Збірна України після спарингу з Польщею вже почала готуватися до матчу Ліги націй проти Німеччини.

Напередодні "синьо-жовті" зазнали поразки у виїзному товариському матчі проти Польщі (0:2). Українці вирішили не повертатися в Київ, а заночувати на території нашого сусіда.

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Сьогодні, 12 листопада, о 12:30 підопічні Андрія Шевченка провели тренування на стадіоні польського Катовіце. Фото із занять надала прес-служба УАФ. Зауважимо, що о 17:00 за Києвом делегація збірної України вилетить у німецький Лейпциг, де належить зіграти проти місцевої збірної.

Нагадаємо, що матч Німеччина – Україна в рамках 5-го туру Ліги націй відбудеться вже 14 листопада на Ред Булл Арені. Початок гри о 21:45. Наразі у активі обох збірних по 6 очок, що на один пункт менше, ніж у Іспанії.

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