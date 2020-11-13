Збірна України має пройти ПЛР-тестування на коронавірус перед матчем Ліги націй проти Німеччини.

Підопічні Шевченка мають здати повторні тести на коронавірус завтра о 13:00 за європейським часом.

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За інформацією офіційного сайту УАФ, до завтрашнього ранку міська влада Лейпцига повинна ухвалити рішення щодо проведення поєдинку, однак німецькі організатори наразі сподіваються, що матч відбудеться як заплановано.

Також буде ухвалено рішення щодо того, чи необхідно буде інфікованим футболістам відбувати всю ізоляцію на місці, і як вони зможуть дістатися своїх домівок.

Нагадаємо, збірна України через коронавірус не зможе розраховувати на Ярмоленка, Коваленка, Сидорчука та Циганкова у матчі проти Німеччини, який заплановано на завтра, 14 листопада, початок о 21:45.

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