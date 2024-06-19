Німці зустрічаються з угорцями в другому турі Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Німеччина – Угорщина стартує о 19:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO.

Німеччина – Угорщина: анонс матчу Євро-2024

Господарі турніру чудово розпочали Євро-2024, розгромивши Шотландію. Юліан Нагельсманн повністю повторив склад з того матчу. Угорщина у першому турі програла Швейцарії.

Стартові склади команд

Німеччина: Нойєр – Кімміх, Рюдігер, Та, Міттельштедт – Андріх, Кроос – Мусіала, Гюндоган, Вірц – Хаверц.

Запасні: Бауманн, тер Штеген, Раум, Гросс, Фюлькруг, Фюріх, Мюллєр, Байєр, Шлоттербек, Антон, Сане, Хенрікс, Кох, Джан, Ундав.

Угорщина: Гулачі – Фіола, Орбан, Дардай – Болла, Надь, Шефер, Керкез – Шаллай, Собослай – Варга.

Запасні: Дібуш, Саппанос, Ланг, Балог, Салай, Него, Адам, Кляйнхайслер, Газдаг, Стайлз, Надь, Ботка, Чобот, Хорват, Ката.

Німеччина розгромила Шотландію у матчі-відкритті Євро-2024