Збірна Німеччина в рамках 2-го туру групового етапу Євро-2024 зіграє з Угорщиною. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Розгромна перемога збірної Німеччини у стартовому матчі Євро-2024 тільки додала впевненості у тому, що господарі турніру є головними фаворитами на чемпіонство. Але такий статус потребує підтвердження у кожній грі на шляху до фіналу. І зверхність до суперника може коштувати занадто дорого. Особливо, якщо тобі протистоїть непередбачувана збірна Угорщини.

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У поєдинку першого туру угорці поступилися Швейцарії (1:3), тож тепер змушені робити подвиг і мають брати очки в матчі з Німеччиною. Епізодично Угорщина показувала непоганий футбол у суботу, але часто провалювалася, що відобразилося на підсумковому результаті. Навіть зазвичай надійний захисник та один з лідерів команди Віллі Орбан припустився грубої гольової помилки.

На минулому Євро угорці тішили своїх вболівальників сенсаціями, хоч і не вийшли з групи смерті. Після стартової поразки португальцям підопічні Марко Россі зупинили Францію (1:1) та Німеччину (2:2). При цьому, Угорщина першою відкривала рахунок, а у грі з німцями взагалі двічі розгубила перевагу.

Неймовірно, але після цього матчу команди ще двічі зустрічалися у рамках Ліги націй і Німеччина так і не перемогла. Відтак, в попередніх трьох поєдинках німці не змогли обіграти Угорщину (востаннє німці тріумфували у спарингу 2016-го).

Успіх у двобої з Шотландією у першому турі дозволив Німеччині збільшити власний рекордний показник за кількістю перемог на чемпіонатах Європи. Очевидно, що Бундестім збереже лідерство і після завершення поточного турніру. Особливо, якщо продовжить грати з таким натхненням.

Most wins in Men’s European Championship history:



28 - Germany

27

26

25

24

23

22

21 - Italy, Spain, France

20 - Netherlands



Die Mannschaft get off to the perfect start in Munich. #Euro2024 pic.twitter.com/Ln4XhgYHxm — Squawka (@Squawka) June 14, 2024

Чудове покоління футболістів, помножене на фактор домашніх трибун та перманентні проблеми конкурентів (привіт, Англіє), зобов'язують збірну Німеччини і створюють додатковий тиск. Зрештою, перший поєдинок сповна виправдав очікування: і за грою, і за результатом.

Однак перед Юліаном Нагельсманном, який став наймолодшим тренером в історії Євро, тепер постає складний вибір. З одного боку, ротація є вкрай важливою на таких експрес-турнірах і лідери потребують відпочинку. З іншого – ризик недооцінки суперника і ставка на менш перевірених гравців теж матиме важливе значення.

Germany boss Julian Nagelsmann (36 years and 327 days old) tonight became the youngest manager in the history of the European Championship — by six days.



The previous record was held by Srecko Katanec, who was 36 years and 333 days for Slovenia's first game at Euro 2000.



Via… pic.twitter.com/TRo3swICSt — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 14, 2024

Чи не головне питання стосується вибору нападника. Якщо вихід у старті Флоріана Вірца та Джамала Мусіали є очікуваним, то заміна Кая Хаверца на Нікласа Фюлькруга не стане несподіванкою. Обидва форварди забили Шотландії (Хаверц з пенальті), але нападник Борусії виглядає гостріше та агресивніше.

Німеччина матиме додатковий день відпочинку, але, схоже, зірки Бундестім його й не потребують. Наприклад, Тоні Кроос, який проводить заключні матчі у кар'єрі, виглядає фантастично та свіжо навіть після важкого і насиченого сезону. А магія передач Тоні тільки ілюструє це.

99% - Toni Kroos completed 99% of his passes against Scotland (101/102); the highest completion rate on record (since 1980) by any player to attempt 100+ passes in a game at the EUROs. Cruise. #EURO2024 pic.twitter.com/aiDlxSz0tS — OptaJoe (@OptaJoe) June 14, 2024

Угорщина сподобалася у заключні півгодини поєдинку проти Швейцарії та продемонструвала, що має необхідні якості для яскравої атакувальної гри. Тільки такий футбол слід демонструвати зі старту матчу, інакше може бути надто пізно.

За підсумками першого туру команда Марко Россі виконала 52 довгі передачі (більше лише у Словенії), а понад 70 відсотків з них були точними – і це найкращий показник серед усіх команд Євро-2024. За умови тотального контролю м'яча від Німеччини, яка відзначилася найбільшим відсотком володіння у першому турі, така тактика може стати дієвою. Закидання у вільні зони, ставка на швидкість гравців групи атаки і можливість оперативно доставляти м'яч у заключну третину поля – ймовірно, такою буде стилістика гри андердога.

Угорці не мають чого втрачати і гратимуть розкуто. "На папері, і не тільки на папері, ми знаємо, що збірна Німеччини краща за нас, що має спонукати нас докласти максимум зусиль, – цитує наставника збірної Угорщини офіційний сайт УЄФА. – Сподіваюся, ми зможемо взяти очко, але це вимагає ідеального матчу. Кожен повинен викластися на 100%". Як бачимо, Марко Россі знає рецепт успіху. Тепер треба втілити його на полі.

Орієнтовні склади на матч Німеччина – Угорщина

Німеччина: Нойєр – Кімміх, Рюдігер, Та, Міттельштадт – Грос, Кроос – Мусіала, Ґюндоґан, Вірц – Фюлькруг

Угорщина: Ґулачі – Болла, Орбан, Салай – Фіоло, А. Надь, Шафер, Керкез – Шаллай, Варга, Собослай

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