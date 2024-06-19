Перший матч на Євро-2024 збірна Німеччини зіграла дуже впевнено, перегравши Шотландію з рахунком 5:1. Сьогодні вже на 22-й хвилині німці відкрили рахунок: Мусіала прийняв пас від Гюндогана і вразив ворота рикошетом від перекладини.

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Після перерви німці подвоїли перевагу над суперником завдяки голу Гюндогана у правий нижній кут воріт, який встановив, як виявилося, остаточний рахунок. Збірна Німеччини набрала шість очок і першою на всьому турнірі вийшла у плей-офф. Угорщина з нулем на дні групи А.