Угорщина продовжила створювати сенсації в рамках Ліги націй, обігравши Німеччину. Дивіться відео гола та огляд сенсаційного поєдинку Німеччина – Угорщина на Футбол 24.

Угорщина вийшла вперед на 17 хвилині – Салай п'яткою в дотик замкнув подачу Собослая з кутового. Німці шукали шляхи відігратись, тоді як угорці намагались ловити їх на контратаках. В підсумку, Угорщина подарувала нам чергову сенсацію в рамках Ліги націй.

Угорщина сенсаційно здолала Німеччину і зберегла лідерство у своїй групі ЛН – Флік зазнав першої поразки з Бундестім

Таким чином, угорці набрали 10 очок в групі A3, де суперниками були Німеччина, Італія та Англія. Німці з 6 пунктами лишились третіми.