Німеччина – Швеція: післяматчева прес-конференція Йоахіма Львова

Наставник збірної Німеччини поділився враженнями від матчу проти Швеції.

"Мені сподобалося те, що ми не засмикані, не почали панікувати після пропущеного гола. Говорили про те, що потрібно активно переміщати м'яч і рухатися самим, щоб шведи трохи втомилися і почали залишати нам вільні зони. Наша тактика спрацювала.

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У другому таймі було дуже сильний тиск. Так, ми не змогли реалізувати декілька гольових моментів, проте відзначу командний дух. Ми ні на мить не втрачали надію. Збірна Німеччини не тільки відігралася, але й змогла вирвати перемогу. Звичайно, гол в додатковий час – це певною мірою удача. Але її б не було без нашої віри в свої сили.

Шведи були незадоволені жестами мого штабу в кінці матчу? Дивно це чути. Ми були дуже задоволені, що забили переможний гол, були на сьомому небі. Але ніяких особливих жестів я не бачив", – цитує Льова портал Чемпіонат.

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