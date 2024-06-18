Німеччина – Швеція: післяматчева прес-конференція Янне Андерссона

Наставник збірної Швеції поділився враженнями від матчу проти Німеччини.

"Матч вийшов дуже емоційним. Ми виконали чудову роботу, і команда грала так, як і потрібно було грати. Нам вдалося забити гол класній команді.

Німеччина – Швеція – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Я не буду нікого звинувачувати, але якщо подивитися на повтор, то був очевидний пенальті. Якби нам дали право пробити пенальті, це могло б нам сильно допомогти в грі з такою командою, як Німеччина.

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Перший тайм вийшов класний. На початку другої 45-хвилинки німці забили гол у відповідь, і для нас гра стала більш складною. Насправді у них було не так багато по-справжньому гольових моментів. Не вважаю, що ми заслужили поразку, але складно когось звинувачувати в цьому. Повторюся, гра вийшла надзвичайно емоційною. Напевно, це найжорстокіша кінцівка матчу в моїй кар'єрі. Втім, ситуація в групі як і раніше дуже заплутана, у нас є шанси пройти далі.

Я сам не бачив епізод з непризначеним пенальті. Просто кажу слова членів моєї команди. Вони кажуть, що це очевидний 11-метровий. Суддя не став вивчати цей епізод, і ми нічого з цим вдіяти не можемо. Я не можу його критикувати, поки сам не подивлюся епізод своїми очима. Однак я довіряю своєму штабу", – цитує Андерссона портал Чемпіонат.

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