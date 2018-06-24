Німеччина – Швеція: Озіл вперше не потрапив у стартовий склад у фінальній стадії великого турніру

Півзахисник збірної Німеччини Месут Озіл опинився поза стартовим складом Бундестіму на матч 2 туру чемпіонату світу-2018 проти Швеції. Це трапилось вперше у кар'єрі хавбека на великому турнірі.

Наставник збірної Німеччини Йоахім Льов не випустив Месута Озіла у стартовому складі на поєдинок 2 туру ЧС-2018 проти Швеції.

Німеччина – Швеція: стартові склади на матч ЧС-2018, німці міняють основу

Озіл вперше у своїй кар'єрі не вийде в основі національної команди в матчі чемпіонату світу чи чемпіонату Європи. У попередніх 26 поєдинках Озіл неодмінно потрапляв у стартовий склад, інформує Opta.

Нагадаємо, "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію матчу Німеччина – Швеція, який розпочнеться о 21:00. Після першого туру Німеччина має 0 очок, у Швеції 3 пункти.