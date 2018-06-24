Німеччина – Швеція: Лінекер переробив свою легендарну фразу про Бундестім після матчу

Екс-форвард збірної Англії Гарі Лінекер оригінально прокоментував перемогу збірної Німеччини 2:1 над Швецією у 2 турі чемпіонату світу 2018.

Автор відомої фрази "У футбол грають 22 людини, а перемагають завжди німці" доповнив свою думку в Twitter.

"Футбол – проста гра: 22 людини грають 82 хвилини, і німці втрачають футболіста. Так що 21 гравець грає ще 13 хвилин, і наприкінці німці незрозуміло як, чорт забирай, перемагають", – написав Лінекер.

Бундестім переміг завдяки голу Тоні Крооса на останній хвилині. І зробила це команда Йоахіма Льова, граючи у меншості. Ця вольова перемога не лише принесла німцям перші очки на турнірі, але й зберегла реальний шанс на вихід з групи. Варто додати, що така перемога є багато у чому унікальною в історії збірної Німеччини.