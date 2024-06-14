Німеччина – Шотландія: стартові склади та онлайн-трансляція матчу-відкриття Євро-2024
Збірна Німеччини зустрічається з Шотландією в першому матчі Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Німеччина – Шотландія стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO.
Німеччина – Шотландія: анонс матчу-відкриття Євро-2024
Чемпіонат Європи стартує матчем господарів турніру. Бундестім приймає Шотландію в Мюнхені в рамках групи А. Юліан Нагельсманн виставив максимально прогнозований склад.
Стартові склади команд
Німеччина: Нойєр – Кімміх, Рюдігер, Та, Міттельштедт – Андріх, Кроос – Мусіала, Гюндоган, Вірц – Хаверц.
Запасні: Бауманн, тер Штеген, Раум, Гросс, Фюлькруг, Фюріх, Мюллєр, Байєр, Шлоттербек, Антон, Сане, Хенрікс, Кох, Джан, Ундав.
Шотландія: Ганн – Хендрі, Портеус, Тірні – Ролстон, Макгрегор, Мактомінай, Робертсон – Крісті, Макгінн – Адамс.
Запасні: Келлі, Кларк, Хенлі, Шенкленд, Гілмор, Купер, Армстронг, Морган, Конвей, Джек, Маккрорі, Маклін, Тейлор, Форрест, Маккенна.