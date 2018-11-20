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Німеччина – Нідерланди: Тімо Вернер забив за збірну вперше за 751 хвилину

19 листопада 23:23 58 Читать на русском
Німеччина – Нідерланди: Тімо Вернер забив за збірну вперше за 751 хвилину
Тімо Вернер / Соцмережі

Нападник збірної Німеччини Тімо Вернер відзначився голом у матчі проти Нідерландів.

Німеччина приймала Нідерланди у заключному турі Ліги націй. Рахунок у матчі відкрив нападник "орлів" Тімо Вернер, забивши гол на 9 хвилині матчу.

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Цей гол став для форварда першим за останні 751 хвилину гри за національну команду, що є більше 12 годин, повідомляє Opta. До цього Вернер останній раз забивав за збірну Німеччини у червні 2018 року у товариському матчі проти Саудівської Аравії.

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Ліга націй6 тур

Німеччина - Нідерланди: Понеділок 19 листопада 2018

Німеччина
Матч завершено
2 : 2
Нідерланди
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Теги
Німеччина Німеччина Ліга націй Німеччина - Нідерланди Тімо Вернер Тімо Вернер
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