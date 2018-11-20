Німеччина – Нідерланди: Тімо Вернер забив за збірну вперше за 751 хвилину

Нападник збірної Німеччини Тімо Вернер відзначився голом у матчі проти Нідерландів.

Німеччина приймала Нідерланди у заключному турі Ліги націй. Рахунок у матчі відкрив нападник "орлів" Тімо Вернер, забивши гол на 9 хвилині матчу.

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Цей гол став для форварда першим за останні 751 хвилину гри за національну команду, що є більше 12 годин, повідомляє Opta. До цього Вернер останній раз забивав за збірну Німеччини у червні 2018 року у товариському матчі проти Саудівської Аравії.

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