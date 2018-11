Німеччина – Нідерланди: Мюллєр провів 100-й матч за збірну

Нападник збірної Німеччини Томас Мюллєр провів ювілейний матч у складі збірної Німеччини.

У заключному турі Ліги націй Німеччина приймала Нідерланди. Команда Льова перемагала з рахунком 2:0, але не змогла втримати перемогу та зіграли внічию 2:2.

Ліга націй: Нідерланди врятували нічию в матчі з Німеччиною та вийшли в плей-офф Ліги націй

На 66-й хвилині матчу нападник збірної Німеччини Томас Мюллєр вийшов на поле замість Сержа Гнабрі. Ця гра стала для нападника 100-ю у складі "орлів".

Німеччина – Нідерланди: Тімо Вернер забив за збірну вперше за 751 хвилину

Мюллєр став 15-м гравцем, якому підкорилась ця позначка. Нападник дебютував у збірній Німеччини у березні 2010 року в товариському матчі проти збірної Аргентини. За 100 матчів форвард відзначився 38 голами.

