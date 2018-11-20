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Німеччина – Нідерланди: Мюллєр провів 100-й матч за збірну

06:30 5 Читать на русском
Німеччина – Нідерланди: Мюллєр провів 100-й матч за збірну
Томас Мюллєр / Соцмережі

Нападник збірної Німеччини Томас Мюллєр провів ювілейний матч у складі збірної Німеччини.

У заключному турі Ліги націй Німеччина приймала Нідерланди. Команда Льова перемагала з рахунком 2:0, але не змогла втримати перемогу та зіграли внічию 2:2.

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На 66-й хвилині матчу нападник збірної Німеччини Томас Мюллєр вийшов на поле замість Сержа Гнабрі. Ця гра стала для нападника 100-ю у складі "орлів".

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Мюллєр став 15-м гравцем, якому підкорилась ця позначка. Нападник дебютував у збірній Німеччини у березні 2010 року в товариському матчі проти збірної Аргентини. За 100 матчів форвард відзначився 38 голами.

Ліга націй6 тур

Німеччина - Нідерланди: Понеділок 19 листопада 2018

Німеччина
Матч завершено
2 : 2
Нідерланди
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Теги
Ліга націй Томас Мюллєр Томас Мюллєр Німеччина Німеччина Німеччина - Нідерланди
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