Збірна Німеччини каменя на камені не залишила від Ліхтенштейну у матчі 9-го туру відбору до ЧС-2022, Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів на Футбол 24.

Відбір до ЧС-2022, Європа

Група J

Німеччина – Ліхтенштейн – 9:0

Голи: Гюндоган, 11 (пен), Кауфманн, 20 (аг), Сане, 22, 49, Ройс, 23, Мюллєр, 77, 86, Баку, 81, Гоппель, 89 (аг)

Вилучення: Хофер, 9

Німеччина ще у першому таймі оформила розгромну перевагу. Гюндоган на 11 хвилині реалізував пенальті, а Кауфманн зрізав м'яч у власні ворота. Сане та Ройс забили третій та четвертий м'ячі Бундестім до перерви.

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У другому таймі Сане оформив дубль з передачі Ройса, а згодом два голи Мюллєра, м'яч Баку та автогол Гопеля встановили фантастичні 9:0.

Таким чином, Німеччина набрала 24 очки та остаточно закрила питання щодо першого місця у групі J, відірвавшись від другої Північної Македонії на 9 пунктів. Ліхтенштейн же з 1 заліковим балом залишився останнім.