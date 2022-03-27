Німеччина – Ізраїль – 2:0 – відео двох нереалізованих пенальті та огляд матчу
11:16 - Читать на русском
Бундестім експериментальним складом спокійно переграла Ізраїль. Дивіться відео голів і огляд матчу.
Німеччина продовжила успішну серію, яка триває Євро-2020. З приходом Гансі Фліка команди виключно перемагає: 8 матчів, 8 перемог.
Бундестім експериментальним складом здолала Ізраїль. В основі вийшло багато футболістів другого ешелону, а гру вів дует з Челсі Хаверц-Вернер. Спершу кожен з них змарнував по супершансу, однак ще до перерви вони виправилися. Обидва забили після стандартів. Кай головою замкнув подачу з кутового, а Тімо підставив ногу під простріл зі штрафного.
Наприкінці матчу команди обмінялися нереалізованими пенальті. Томас Мюллєр пробив у стійку, а удар Йонатана Коена майстерно парирував Кевін Трапп.
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