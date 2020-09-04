Вінгер збірної Іспанії Ансу Фаті дебютував у складі національної команди та встиг потрапити до історії.

Фаті дебютував у складі збірної Іспанії у віці 17 років та 308 днів, повідомляє офіційний твіттер Барселони. Таким чином, він став наймолодшим дебютантом національної команди з 1936 року.

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Цікаво, що завдяки Ансу Іспанії підкорилось ще одне досягнення – він став 800-м гравцем, який виходив на поле у складі "Фурії Рохи".

Нагадаємо, Іспанія та Німеччина розписали результативну нічию. Вже 6 вересня Україна зустрінеться із піренейцями в рамках Ліги націй. Наразі саме підопічні Шевченка є лідером групи, здобувши перемогу над Швейцарією.

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