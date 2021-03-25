Зустріч першого туру кваліфікації на Мундіаль 2022 року між Німеччиною та Ісландією все ж відбудеться, як було заплановано раніше. Про це повідомляє Sport1.

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У цьому переконав представник Німецького футбольного союзу Єнс Гріттнер: "Матч точно буде зіграний". Проведення цієї зустрічі було під питанням, адже коронавірус виявили у гравця Бундестім, ймовірно, Йонаса Хофманна. Через це навіть скасували ранкове тренування, а футболісти та тренери ізолювалися.

Зауважимо, стартовий свисток матчу між Німеччиною та Ісландією пролунає о 21:45 за київським часом.

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