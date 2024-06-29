Німеччина та Данія зіграють другий матч 1/8 фіналу Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Німеччина – Данія на Сігнал Ідуна Парк в Дортмунді стартує о 22:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO. Головні події гри традиційно опише Футбол 24 у текстовому онлайні.

Німеччина – Данія: анонс матчу 1/8 фіналу Євро-2024

Це уже другий матч 1/8 фіналу Євро-2024. Німці стали переможцями групи А, коли Данія посіла другу сходинку в квартеті С.

Німеччина – Данія: стартові склади

Стартовий склад Німеччини:

Стартовий склад Данії: