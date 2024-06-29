Вихід збірної Німеччини в плей-офф пройшов саме так, як і прогнозували. Фани й експерти очікували на якісну організацію позиційної атаки – вони її отримали. Усі очікували на перфоманс Крооса – і Тоні лідирує ледь не за всіма типами передач, сумарно видавши понад 310 пасів. Ніхто не сумнівався у першому місці в групі – і тут теж вгадали.

Параноя суперника збірної Італії вийшла на новий рівень – у всьому винна крадіжка трьох ноутбуків

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Але від підопічних Юліана Нагельсманна очікували не тільки позитиву. Перед Євро існували побоювання щодо складності ідей гри, більш притаманних клубному футболу. Виникали проблеми під пресингом, а вкрай агресивна модель робила команду вразливою до контратак.

На турнірі ці проблеми розкрились на повну. До того ж виникли нові труднощі – суперники адаптувались і стали перекривати центр схемою 5-2-3. Вмикаючи пресинг передньої трійки й сміливо підіймаючи захисників, Угорщина й Швейцарія не давали спокою Кроосу й перекривали кисень в опорній зоні, витискаючи німців у фланги.

Як наслідок, перемога над мадярами виявилась натужною, а у матчі проти "наті" врятував пізній гол Фюлькруга. Цікаво, що цей суперсаб витрачає всього по 35 хвилин на гол, граючи суто із замін – а тепер німецька преса ставить Ніколаса в старт.

Цей факт, як і кількість пасів Крооса, підсвічує колосальний запас Бундестім по класу й досвіду. Втім, з тактикою в Юліана Нагельсманна теж не все погано – адаптація суперників була очікуваною, але до стратегічних проблем не призвела. Поки що здається, що тренеру достатньо опустити вниз Гюндогана чи погратися з переміщеннями латералів – і схема 5-2-3 перестане бути проблемою.

Але це теорія. Як справи підуть на практиці, покаже матч проти Данії. Суперник дуже неоднозначний – скандинави розписали три нічиї у групі з Англією, Словенією та Сербією. З одного боку маємо відсутність перемог і всього два забитих голи, але з іншого бачимо грамотний футбол, прагматизм і впевнене стримування британців.

На цьогорічному Євро очікувалось, що новими героями "данського динаміту" стануть форварди Хьойлунд і Вінд чи опорник Юльман (дискваліфікований сьогодні). На практиці ж цікавіше спостерігати за роботою Еріксена – як він перевіряє зони на предмет вразливостей, як смикає захисників, як хитро працює між лініями. Крістіан грає безперервно, хоча й голи він забивати на Євро не забуває – ветеран відзначився у воротах Словенії.

Його блукання можуть стати проблемою для оборони збірної Німеччини. Особливо з урахуванням травми Та й проблем Рюдігера – останній тільки нещодавно повернувся до тренувань. Втім, варто зазначити і сумний факт – ця Данія зовсім не така яскрава й романтична, як три роки тому.

На Євро-2020 у команди Каспера Х'юлманда не було межі можливостей – вона реально могла виграти чемпіонат. Нині немає ні магії в атаці, ні тонко налаштованої клубної тактики, ні надійної оборони. Повірити у перемогу над Німеччиною ще реально, але точно ніхто не очікує від скандинавів чогось більшого.

У Німеччини ж і потенціал вищий, і трибуни рідні. Країна чекає мінімум на фінал – і ця збірна явно вірить у максимальний результат. Саме тому всі ставлять на Бундестім.

Орієнтовні склади на матч Швейцарія – Італія

Німеччина: Нойєр – Кімміх, Рюдігер, Шлоттербек, Міттельштедт – Андріх, Кроос – Мусіала, Ґюндоґан, Вірц – Фюлькруг

Данія: Шмейхель – Андерсен, Вестергор, Крістенсен – Ба, Ділейні, Хьойб'єрг, Меле – Еріксен – Вінд, Хьойлунд

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