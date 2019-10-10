toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Товариські матчі
УКРАЇНА - ЛИТВА ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Німеччина – Аргентина: Льов назвав причини втрати перемоги своєї команди

08:52 196 Читать на русском
Німеччина – Аргентина: Льов назвав причини втрати перемоги своєї команди
Йоахім Льов / Фото FAZ

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов отримав позитивне враження від дій своїх підопічних у спарингу проти Аргентини.

16’ Серж Гнабрі
22’ Кай Хаверц
 
Лукас Аларіо 66’
Лукас Окампос 85’
16’ Серж Гнабрі
22’ Кай Хаверц
66’ Лукас Аларіо
85’ Лукас Окампос

"У першому таймі збірна Німеччини діяла дуже сміливо. Команда чудово рухалася, прагнула постійно атакувати. Але в другій половині зустрічі Аргентина продемонструвала характер.

Німеччина – Аргентина – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Я задоволений тим, як проявили себе гравці, у яких не так багато досвіду виступів за збірну. Це позитивний момент. Однак у другому таймі збірній Німеччини не вистачило сміливості, необхідної для перемоги", – цитує Льова RTL.

Нагадаємо, наступний поєдинок Німеччина проведе в рамках відбору до Євро-2020 проти Естонії 13 жовтня.

Німеччина – Аргентина: "Бундестім" не вистачає на весь матч, Аларіо – вожак "альбіселесте" та проблеми для тер Штегена

blog_ava
ЧС-2022: український телеканал заявив про трансляцію матчів турніру
09:22
1210
Теги
Німеччина Німеччина Аргентина Аргентина Йоахім Льов Йоахім Льов Товариські матчі Німеччина - Аргентина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
28
хв
Румунія U-21
20:30
Україна U-21
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук