Німеччина – Аргентина: Льов назвав причини втрати перемоги своєї команди

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов отримав позитивне враження від дій своїх підопічних у спарингу проти Аргентини.

"У першому таймі збірна Німеччини діяла дуже сміливо. Команда чудово рухалася, прагнула постійно атакувати. Але в другій половині зустрічі Аргентина продемонструвала характер.

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Я задоволений тим, як проявили себе гравці, у яких не так багато досвіду виступів за збірну. Це позитивний момент. Однак у другому таймі збірній Німеччини не вистачило сміливості, необхідної для перемоги", – цитує Льова RTL.

Нагадаємо, наступний поєдинок Німеччина проведе в рамках відбору до Євро-2020 проти Естонії 13 жовтня.

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