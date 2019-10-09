Німеччина – Аргентина: Гнабрі голом у ворота "альбіселесте" встановив одразу два досягнення

Нападник збірної Німеччини Серж Гнабрі відзначився забитим голом у ворота збірної Аргентини в товариському матчі.

Серж Гнабрі відкрив рахунок у товариському матчі проти збірної Аргентини.

Тер Штеген зробив неочікувану заяву щодо Нойєра у розпал боротьби за місце у збірній Німеччини

Таким чином, юний німець встановив одразу два досягнення. Цей забитий м'яч став для Гнабрі десятим у формі збірної Німеччини, а для досягнення цієї мети Сержу знадобилось 11 матчів, що є рекордом, повідомляє Squawka.

Німеччина – Аргентина: онлайн-трансляція товариського матчу

Окрім цього, Гнабрі забив 6-й гол у складі Бундестім в 2019 році – більше, ніж будь-хто з гравців німецької збірної, зазначає Opta.