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Німеччина – Аргентина: Гнабрі голом у ворота "альбіселесте" встановив одразу два досягнення

9 жовтня 23:30 94 Читать на русском
Німеччина – Аргентина: Гнабрі голом у ворота "альбіселесте" встановив одразу два досягнення
Серж Гнабрі / Squawka

Нападник збірної Німеччини Серж Гнабрі відзначився забитим голом у ворота збірної Аргентини в товариському матчі.

16’ Серж Гнабрі
22’ Кай Хаверц
 
Лукас Аларіо 66’
Лукас Окампос 85’
16’ Серж Гнабрі
22’ Кай Хаверц
66’ Лукас Аларіо
85’ Лукас Окампос

Серж Гнабрі відкрив рахунок у товариському матчі проти збірної Аргентини.

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Таким чином, юний німець встановив одразу два досягнення. Цей забитий м'яч став для Гнабрі десятим у формі збірної Німеччини, а для досягнення цієї мети Сержу знадобилось 11 матчів, що є рекордом, повідомляє Squawka.

Німеччина – Аргентина: онлайн-трансляція товариського матчу

Окрім цього, Гнабрі забив 6-й гол у складі Бундестім в 2019 році – більше, ніж будь-хто з гравців німецької збірної, зазначає Opta.

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Теги
Світ Серж Гнабрі Серж Гнабрі Німеччина Німеччина Німеччина - Аргентина
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