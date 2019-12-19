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Нім запропонував контракт Адебайору

19 грудня 23:20 104 Читать на русском
Нім запропонував контракт Адебайору
Еммануель Адебайор / Фото з відкритих джерел

Легендарний форвард збірної Того Еммануель Адебайор може повернутись до Франції у Лігу 1.

35-річний тоголезький нападник Еммануель Адебайор може продовжити кар'єру у Франції, повідомляє RMC. Відвертий аутсайдер Ліги 1 Нім, запропонував форварду, який знаходиться у статусі вільного агента після відходу з турецького Кайсеріспора, контракт. До слова, в угоді є пункт, згідно якого нападник зможе покинути клуб у разі його вильоту з найсильнішого французького дивізіону.

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Нагадаємо, у сезоні-2019/20 Адебайор встиг провести 8 матчів у турецькій Суперлізі, забивши 2 голи і віддавши 1 результативну передачу. Окрім Кайсеріспора нападник встиг пограти за Істанбул Башакшехір у Туреччині, Мец та Монако у Франції, Арсенал, Манчестер Сіті, Тоттенхем та Крістал Пелас в Англії та Реал в Іспанії.

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Теги
Еммануель Адебайор Еммануель Адебайор Франція Ліга 1 Нім Нім
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