Напередодні 25-річний гравець збірної Японії відзначився розкішним результативним ударом у ворота Лестера, відкривши рахунок у зустрічі (2:2).

Супергол і красивий порятунок Де Дзербі у відеоогляді матчу Лестер – Брайтон – 2:2

Оуен розхвалив вінгера у Twitter: "Мітома забив ще один приголомшливий гол. Холанд мав стати найкращим підписанням сезону, але я б сказав що Мітома, за якого заплатили 2,6 мільйона фунтів, є найкращим трансфером за співвідношенням ціни і якості".

У поточній кампанії Каору провів 18 матчів, у яких відзначився 5 голами й 2 результативними передачами. "Чайки" придбали його за 3 млн у 2021-му.

Ерлінг Холанд перебрався з Борусії Дортмунд у Манчестер Сіті за 60 мільйонів євро. Норвежець забив 28 м'ячів і віддав 3 асисти у 25 поєдинках сезону.

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