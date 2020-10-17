У рамках 7-го туру чемпіонату Франції ПСЖ на виїзді розгромив Нім. Відео голів та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції 2020/21, 7-й тур

Нім – ПСЖ – 0:4

Голи: Мбаппе, 32, 83, Флоренці, 77, Сарабія, 88

Вилучення: Ландр, 12 (Нім)

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Нім на власному полі приймав одного з лідерів турнірної таблиці ПСЖ. Підопічні Бернара Блакерта вже на 12-й хвилині підписали собі вирок, залишившись у меншості – Ландр прямою ногою влетів у Рафінью. В середині тайму парижани зуміли реалізувати численну перевагу і Мбаппе відкрив рахунок у матчі.

Оборона гостей, однак, трималась до останнього – кураж спіймав 29-річний голкіпер Німа Баптіст Рене. Флоренці вдалось подвоїти перевагу гостей лише на 77-й хвилині. Зрештою, під кінець матчу Нім не витримав і пропустив ще двічі.

Як наслідок, перемога дозволила команді Тухеля очолити турнірну таблицю, зрівнявшись за очками з Ренном, Нім з 8-ма пунктами опустився на тринадцяту сходинку.

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