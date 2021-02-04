"Чи розмовляв я з Каштру щодо свого повернення у Шахтар? Ні! Схоже, у Шахтарі у мене вже давно не було варіантів бути у першій команді.

Бутко пояснив, як з другої спроби таки опинився в Ерзурумі

В Україні не особливо розглядав варіанти продовження кар'єри. Все-таки рівень чемпіонату знизився. В іншій команді в УПЛ, крім Шахтаря, грати не особливо хотілося. У пріоритеті була Європа, поки ще вік дозволяє пограти за кордоном.

А щодо шансів повернутися до "синьо-жовтих"... Якщо буду добре грати, нікуди від мене збірна України не дінеться. Може, заслужу виклик. Хоча зараз важливіше грати, показувати гідний рівень в клубі, а потім вже думати про збірну", – сказав Бутко у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, 30-річний захисник перейшов у турецький клуб на правах оренди до кінця сезону. Його контракт з Шахтарем завершується влітку.

Із Шахтаря – на вихід: Коноплянка і ще 4 гравці збірної України ризикують стати жертвами великої чистки