"Дякую, Динамо! Хочу подякувати всім тим, хто був ці роки зі мною. У дев’ятирічному віці я переїхав у місто, яке стало мені рідним і в якому я ріс як людина. Хочу подякувати всім людям, з якими я провів більшу частину свого життя, починаючи з життя на базі і до сьогоднішнього дня. Але прийшов час рухатись далі.

Ванат офіційно став гравцем Жирони – каталонський клуб підсилився ще одним українцем

Дякую Містеру Луческу за те, що надав шанс дебютувати в київському Динамо та можливість прогресувати під його керівництвом. Дякую Олександру Володимировичу Шовковському та його тренерському штабу за наступні роки та, як наслідок, 30-те чемпіонство команди. Дякую партнерам за всі гарні моменти та за моменти наших емоційних розмов. Тому що це життя. Тому що нікому не все одно.

Дякую справжнім вболівальникам київського Динамо, які підтримували як у моменти радості, так і в моменти невдач. Сьогодні я йду з гордо піднятою головою. Дякую, Динамо! Дякую, Києве!" – написав Ванат на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, що контракт 23-річного форварда з іспанським клубом буде чинним п’ять років. Українець гратиме під номером 19.

Жирона без Циганкова і Крапивцова поступилась Севільї – каталонці зазнали вже третьої поразки поспіль і впали на дно