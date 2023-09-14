Захисник Манчестер Юнайтед і збірної Англії Харрі Магуайр піддається настільки жорсткій критиці, що рідні цього не витримують.

"Мені, як мамі, складно бачити стільки негативних і образливих коментарів від деяких вболівальників, журналістів і медіа. Це ганебно та неприпустимо в будь-якій сфері. Не говорячи про тих, хто віддає всього себе на благо клубу та країни.

Я була на трибунах і бачила, як хейт виник з нічого. Розумію, що в футболі є світлі та темні смуги, але та ненависть, яка звалилася на Харрі, виходить далеко за межі футболу.

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Мені боляче спостерігати, як він переживає всю цю ситуацію. Не хотілось би, щоб в майбутньому хтось інший з таким стикнувся, особливо молоді хлопці та дівчата, які намагаються прорватися на вершину.

У Харрі велике серце. Добре, що він психологічно стійкий і може це все витримувати. А хтось інший не впорається. Нікому не побажаю таких знущань", – написала мама Магуайра.

Захисник останні роки живе під постійною критикою. Манчестер Юнайтед купив Магуайра за 70 мільйонів фунтів і створив високі очікування. Тому кожна помилка футболіста сприймається глузуванням.

Харрі втратив місце в основі МЮ, але постійно виходить у стартовому складі збірної Англії. Днями він забив автогол у матчі з Шотландією, після чого отримав нову порцію хейту.

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