"Я хотів би звернути увагу на підготовку до матчу. Особливо на те, як ми добиралися на гру. Ніколи такого не бачив. Ми годину їхали від готелю до стадіону в супроводі поліції. Мигалки не використовували, на порожній дорозі збили швидкість до 20-25 км/год, зупинялись на кожному світлофорі.

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В підсумку я мав лише півтори хвилини на установку. Потім довелося скоротити розминку, бо переносити матч, очевидно, ніхто не хотів. Це був неймовірний стрес для гравців і тренерів. І з такими умовами ми все одно вийшли в плей-офф. Це найголовніше", – цитує Тедеско видання Sporza.

"Це було справжнє божевілля. Як ми добирались до стадіону – це помилка організаторів. Ескорт поліції чомусь залишився позаду. Ми мали лише дві хвилини на те, на що зазвичай треба 45 хвилин. Така організація дуже розчаровує", – додав Ян Вертонген.

Бельгія розписала нульову нічию з Україною та вийшла в плей-офф з другого місця групи. Суперником "дияволів" в 1/8 фіналу стане Франція.

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