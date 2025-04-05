Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів, що його захоплює у грі півзахисника Манчестер Сіті Кевіна де Брюйне.

"Я не знаю, на якому він місці, на першому, другому чи третьому, але для мене де Брюйне один із найкращих гравців в історії англійській Прем'єр-лізі.

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Я ніколи такого не бачив і ніколи не грав із гравцем, здатним діяти настільки точно на високій швидкості. Кевін може бігти зі швидкістю 33 або 34 кілометри на годину і віддати ідеальну передачу на 30 метрів повз двох захисників. Я ніколи не бачив, щоб хтось таке робив на такій високій швидкості", – цитує Артету The Athletic.

Нагадаємо, що Кевін де Брюйне сьогодні, 4 квітня, оголосив, що покине Манчестер Сіті після звершення сезону 2024/25.

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