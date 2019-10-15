Манчестер Сіті привітав Зінченка з виходом на Євро-2020 запальним відео з Владою Седан

Англійський клуб не залишився осторонь і привітав свого захисника Олександра Зінченка з виходом на чемпіонат Європи.
Клубний Твіттер британської команди пильно стежив за перебігом матчу 8-го туру відбору Євро-2020 між Україною та збірною Португалії. В обох командах у стартових складах вийшли гравці "містян" – Олександр Зінченко і Бернарду Сілва – і відіграли повний матч.
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Вже після закінчення матчу манкуніанці виклали у Твіттер веселу нарізку моментів святкування Зінченком перемоги над чинними чемпіонами Європи. Олександр під час прямого ефіру бігав по студії, радів і емоційно вітав всіх з перемогою і виходом збірної України на Євро-2020.
"Ніколи не змінюйся, Алексе!", – прокоментували веселощі Зінченка англійці під відео.
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Нагадаємо, вчора збірна України у Києві здолала Португалію і достроково забезпечила собі першу сходинку у турнірній таблиці та вихід на чемпіонат Європи.
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