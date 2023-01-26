Шотландець наголосив, що Зінченко дуже швидко став своїм в Арсеналі та є одним із головних факторів лідерства "канонірів" в АПЛ.

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"Я завжди знав, що Зінченко – хороший гравець, але ніколи не здогадувався, що він настільки хороший. Він дійсно важливий футболіст для Арсенала. Зінченко любить заходити з флангу в центр, починає атаки, зв'язує гру. Схоже, що він там є лідером", – цитує Хаттона Football Insider.

Нагадаємо, влітку Арсенал заплатив Манчестер Сіті 35 мільйонів євро за гравця збірної України, який у поточному сезоні вже зіграв 15 матчів. Зараз "каноніри" із Зінченком у складі очолюють турнірну таблицю АПЛ, а в останньому турі 26-річний українець допоміг команді вирвати перемогу над МЮ.

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