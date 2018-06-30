"Ніколи не забуду ці 17 років" – Буффон прокоментував останній день контракту з Ювентусом

Легендарний голкіпер Ювентуса Джанлуїджі Буффон прокоментував завершення контракту з туринцями у своєму твіттері.

"17 років у Ювентусі офіційно закінчуються сьогодні, 30 червня. 17 років із друзями, партнерами по команди, перемогами, поразками, трофеями, словами, злістю, розчаруваннями, щастям і так далі. Так багато емоцій. Ніколи цього не забуду. Все це назавжди залишиться зі мною", – написав Буффон.

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Наразі 40-річний воротар зберігає інтригу щодо свого майбутнього. Раніше повідомлялося, що Буффон може стати гравцем Парі Сен-Жермен із Франції.

У сезоні 2017/18 Джанлуїджі Буффон провів 21 матч у Серії А. У 12-ти з них ветеран не пропускав.