Екс-вінгер Шахтаря Марлос приїхав у Францію, щоб з трибун повболівати за свою колишню команду.

"Я 10 років грав в Україні, дуже сумую. Я дивився перший матч Шахтаря з Ренном, "гірники" добре зіграли. Але ситуація в Україні важка. Коли я грав за Шахтар, у команді було багато бразильців. Я сумую за Україною, за всіма футболістами, за всіма людьми, які там працюють. Думаю все буде добре.

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Як я опинився в Ренні? Я спеціально тут, дивитимуся матч Шахтаря. Донецький клуб може перемогти. У Шахтарі багато хороших молодих футболістів. З Ренном добре зіграв Судаков. Вдало виступили й ветерани: Матвієнко, Ракицький, Степаненко.

Чи незвично бачити Шахтар без бразильців? Так! Хоча один бразилець там все-таки є (Лукас Тейлор, – прим.). Ніколи не вірив, що Шахтар може бути без бразильців, але я розумію ситуацію. В Україні теж є хороші футболісти, все буде добре.

Зідзвонююся з усіма футболістами, з якими я грав у клубі та збірній України, включаючи персонал. Степаненко, Пятов, Ракицький, Матвієнко – це все мої друзі", – сказав Марлос у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, поєдинок між Ренном і Шахтарем відбудеться вже сьогодні, 23 лютого. Початок зустрічі о 22:00. Перша гра завершилась перемогою "гірників" з рахунком 2:1.

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