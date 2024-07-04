"MLS була би варіантом. Я говорив про це з Бастіаном Швайнштайгером, який грав у США. Однак говорити щось занадто рано, потрібно ретельно все обміркувати. Зокрема й тому, що там багато штучних полів, що не ідеально для воротаря.

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Я часто отримував різні пропозиції, вони були завжди. Але я знав, що Баварія – найкраще місце для мене через оточення і команду. І хоча ніколи не слід вимовляти слово "ніколи", все ж таки скажу: я б нізащо не перебрався до Саудівської Аравії чи Катару", – цитує Нойєра WELT Sport.

Контракт Мануеля з Баварією дійсний до літа 2025 року.

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