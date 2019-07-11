"Ніколи не повертайся", – Еллардайс зізнався, що міг знову очолити Ньюкасл

Ньюкасл активно шукає нового наставника, серед потенційних кандидатів був також і відомий фахівець Сем Еллардайс.

"Я був приємно вражений тим, що мені запропонували повернутися. Але знаєте, як кажуть: ніколи не повертайся. Ми так і не перейшли до серйозних перемовин, я просто ввічливо відмовив.

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Агент зв'язався зі мною, я все обдумав і подякував клубу за пропозицію, але сказав, що це не для мене. Я думав не надто довго. Мені здається, це найкраще рішення для всіх", – цитує Еллардайса Sky Sports.

Нагадаємо, 64-річний фахівець вже очолював "сорок" в 2007-2008 роках.

Після відмови Рафаеля Бенітеса продовжити співпрацю із "сороками", англійський клуб ніяк не може знайти заміну іспанському фахівцю.

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