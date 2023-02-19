Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері дорікнув воротарю Еміліано Мартінесу за вихід до чужих володінь на останніх хвилинах матчу з Арсеналом (2:4). Все завершилось контратакою і "зайвим" голом суперника.

"Я ніколи не казав своєму воротарю, що він повинен йти і забивати гол на 92-й хвилині. Не маю точних даних, але гол кіпера стається, можливо, у одній такій ситуації зі 100. Натомість суперник може вискочити у контратаку і забити в 10 випадках з 20. Цього разу так і сталося.

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Для мене це не зовсім розумно. Насправді, це непослідовність у тому, як ми хочемо грати, як ми хочемо боротися. Ми й без нього можемо забити, можемо просто програти 2:3, але отримати такий гол і 2:4? Ні, це недобре", – цитуэ критику Емері Metro.

Нагадаємо, 2 місяці тому Еміліано Мартінес став чемпіоном світу у складі збірної Аргентини. Кіпер відзначився не тільки чудовою грою, а й кількома скандалами (морально знищував французів у фіналі, пхав поміж ніг свої нагороди, знущався з Кіліана Мбаппе на святкуваннях).

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