"Перший матч за Брюгге після повернення? Це мене порадувало. З часу мого переходу до Брюгге я добре працював з тренерами. Це було гарне випробування проти Києва, товариші по команді мені добре допомогли. Я пишаюся собою та командою.

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Я радий повернутися до Брюгге, додому. Завдяки цьому клубу я провів чудову кар'єру. Тепер я сподіваюся допомогти клубу своїм досвідом. Мороз у Києві? Ніколи не грав за такої температури. Обставини складні, але ми провели сильний матч", – поділився Дірар у коментарі Voetbalprimeur.

Зазначимо, Динамо вдома розписало нічию з Брюгге (1:1). Матч-відповідь відбудеться 25 лютого, початок о 22:00.

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