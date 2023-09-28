"Ніколи не було відчуття, що арбітри допомагали Барселоні": Хаві відмовився коментувати звинувачення в хабарництві
Головний тренер Барселони Хаві Ернандес втомився від запитань про "справу Негрейри". Наставник "блаугранас" сконцентрований на команді.
"Через тиждень буде ще одна новина про "справу Негрейри", через п'ятнадцять днів ще одна, а через півтора місяця буде ще одна. Мою думку про ці звинувачення ви вже знаєте, варто лише погортати газети, які вам подобаються.
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У мене ніколи не було відчуття, що арбітри допомагали Барселоні, ніколи. Виплати? Не висловлюю ніяких міркувань. Мені достатньо роботи з командою", – цитує Хаві Mundo Deportivo.
Нагадаємо, що Слідчий суд Барселони висунув офіційні звинувачення каталонському клубу в хабарництві.
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