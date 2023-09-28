"Через тиждень буде ще одна новина про "справу Негрейри", через п'ятнадцять днів ще одна, а через півтора місяця буде ще одна. Мою думку про ці звинувачення ви вже знаєте, варто лише погортати газети, які вам подобаються.

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У мене ніколи не було відчуття, що арбітри допомагали Барселоні, ніколи. Виплати? Не висловлюю ніяких міркувань. Мені достатньо роботи з командою", – цитує Хаві Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що Слідчий суд Барселони висунув офіційні звинувачення каталонському клубу в хабарництві.

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