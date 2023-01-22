"Ніколи такого не було, щоб я бив футболістів, і не буде. Футболісти – дорослі люди, можна нарватись на відповідь. Можу тільки посварити, можу похвалити.

"За один рік дуже важко побудувати команду": Вернидуб озвучив амбітні плани Кривбаса щодо єврокубків

Наші клубні водії знають про одну забобону: у день гри вони не повинні здавати назад. Якщо вже десь автобус не вписується у якийсь поворот, то я кажу: "Краще зупиняйтесь, ми усі вийдемо та пішки підемо". У день гри тільки вперед, назад не можна", – цитує Вернидуба офіційний сайт Кривбаса.

Нагадаємо, на зимову паузу криворіжці пішли на 9-й сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 18 очок.

"У Йовічевіча специфічний погляд на футбол": грузин, який збирав вилучення у Карпатах і підтримав Україну на Кіпрі