Ніколи не бачив тренера з більшою короною на голові, ніж у Блохіна, – екс-гравець Динамо Яценко

Колишній захисник Динамо та низки клубів УПЛ Олександр Яценко поділився враженнями від виступів під керівництвом Олега Блохіна.

"Блохін з молодими ніколи не спілкувався. У своїй кар'єрі я не бачив людини або тренера з більшою короною на голові, ніж у Блохіна. Так, я розумію – "Золотий м'яч", найкращим у СРСР був і так далі. Але мені здавалося, що він себе вважав якимось королем футболу. Пеле і Марадона – це ніхто. Я Блохін!

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Не хочу говорити про його особисті якості, але я це відчував тоді у збірній і в Чорноморці, коли нас доля звела. Від людини виходить така зірковість божевільна, що ти не можеш навіть підійти. Промені зірковості тебе відштовхують.

Може, він і не говорив про "Золотий м'яч", але "я, я, я" було дуже часто. Ці фрази були в збірній, а в Чорноморці – майже кожен день. На своєму представленні в клубі він розповідав історію про Баля. "Я біжу по флангу з м'ячем, Баль забігає. А я йому кажу: "Куди ти? Я ж за 3,7 секунд пробігаю 30 метрів, я найшвидший". Ось таке розповідав жартома.

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Але в цьому жарті він давав зрозуміти, який він класний. Так, у нього якості божевільні за мірками СРСР. Для радянського футболіста отримати "Золотий м'яч", напевно, було складніше, ніж зараз переплюнути Мессі і Роналду. Але Лобановський казав, що хорошим тренером може стати той, хто забув, яким він був футболістом. Я з ним згоден", – сказав Яценко Youtube-каналу Srargorod Sport.

Нагадаємо, Яценко розпочав професіональну кар'єру в київському Динамо, кольори якого захищав з 2002 по 2005 рік. Він був у заявці збірної України на чемпіонат світу 2006 року, але так і не зіграв жодного матчу. Згодом центрбек перетнувся з Блохіним у Чорноморці.

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