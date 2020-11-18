"Це не Німеччина! Я ніколи не бачив такого цілковитого провалу! Дискусія щодо Хуммельса і Боатенга буде продовжена. Вам знадобляться ці провідні гравці після такої поразки! Що стосується лідерства в команді, повинен бути викликаний Мюллєр. Однак я не думаю, що Йогі Льов змінить свою думку про цих трьох гравців", – сказав Маттеус у коментарі для Bild.

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Нагадаємо, в 2019 році, через рік після провалу збірної Німеччини на чемпіонаті світу в Росії, Йоахім Льов заявив, що вирішив більше не викликати Хуммельса, Мюллєра і Жерома Боатенга в національну команду. Такий крок був пов'язаний з бажанням освіжити збірну, запросивши туди молодих футболістів.

Важко сказати, наскільки це спрацювало, адже в рамках 6-го туру групового етапу Ліги націй збірна Німеччини безвольно поступилася Іспанії, пропустивши у власні ворота шість "сухих" м'ячів. Ця перемога дозволила команді Луїса Енріке виграти свою групу і вийти у плей-офф.

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