"Гру команди я можу пояснити, а результат – ні, якщо чесно. Ніколи не бачив такого матчу, у якому команда мала б чотири-п'ять таких явних моментів зі стандартів. Такі епізоди треба вирішувати. Ми були готові до того, як суперник оборонятиметься. Правду кажучи, ми повинні були вирішити результат матчу на свою користь.

Ноттінгем Форест – Ліверпуль – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Пропущений гол – наша велика помилка. Ми втратили м'яч, дозволили супернику заробити штрафний. Ну і стандарт – там всяке трапляється. Усі моменти, які були у Ноттінгем Форест, ми подарували їм самі. Шість очевидних моментів зі стандартів – не знаю, якщо чесно, кого тут треба хвалити. Це чудова команда, а Стів Купер – чудовий тренер, але сьогодні ми мали перемогти, а ми цього не зробили, тому віддаємо належне Ноттінгему.

Нам довелося вносити пізні зміни до складу, було багато змін. А це був той матч, у якому треба було знову і знову робити правильні речі, але ми не змогли, тож і програли. Ми підійшли до матчу після низки стабільних виступів. Але останні шість матчів нам довелося проводити з обмеженим складом, і три гри були надто інтенсивними. Ми не можемо цього змінити, треба боротися", – цитує Клоппа BBC.

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