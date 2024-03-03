Головний тренер СК Дніпро-1 Юрій Максимов пояснив, чому наприкінці матчу з Оболонню замінив Даніеля Ківінду, який і сам з'явився на полі в середині другого тайму.

"Філіппов добре тримає м’яч і десь грає у недодачу, але другий тайм вже грали проти вітру, не було стільки сил, тому хотіли випустити нападника, котрий має швидкість. Проте футболіст десь згубився і потім його довелося замінити. Ми нікого не вмовляємо. Кожен футболіст тут отримує гроші, він повинен виходити і грати.

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Ми розуміли, що гра буде тяжкою. Оболонь десь і контролювала гру, а ми передивлялися їхній матч з Чорноморцем, де вони пропустили гол на останніх хвилинах. Тож ми налаштовувалися на серйозну зустріч.

Кожна команда грає на результат, і чим нижче суперник у турнірній таблиці, тим складніше проти нього грати. Хлопці віддаються грі, наче вона остання. Вони діють від оборони, і цей захист зламати важко. Захищатися завжди простіше, ніж атакувати", – цитує Філіппова прес-служба СК Дніпро-1.

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