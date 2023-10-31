"Луческу "котить бочку" на суддю, чому той не дивився VAR перед вилученням Ваната. Мірча у своєму стилі маніпулює думкою вболівальників. Свідомо чи ні хоче налаштувати фанатів проти арбітра, перекласти відповідальність на нього. Чи просто банально не знає правил сучасного футболу. Коли йдеться про жовту картку, VAR не дивляться!

Колос – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу з вилученням Ваната

Луческу вважає, що жовтої Ванату не було. Щоб поставити крапку в цьому питанні, я вирішив проконсультуватися з трьома арбітрами. Усі вони одностайні – Ванат "малював", причому дуже сильно. Надто неприроднє падіння для такої ситуації. Навіть нікого не сміши, там жовта без питань. Таке мені сказали фахівці.

Одне питання – чим думав Ванат, коли йшов на цей трюк? Знаючи, що вже має одну жовту, а попереду матч проти Шахтаря. Чого він хотів досягти, "пірнаючи" за межами штрафного майданчика? Я розумію всередині, щоб заробити пенальті. Навіщо таке "вимальовувати" за межами, коли вже маєш жовту, а наступна гра проти Шахтаря. Тепер ти її пропускаєш. Я не розумію, що це – характер, відсутність досвіду?" – заявив Вацко у ефірі Вацко on air.

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