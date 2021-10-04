Виконувач обов'язків керманича збірної України Олександр Петраков пояснив ситуацію навколо виклику до лав національної команди універсала київського Динамо Олександра Караваєва.

"Це повна нісенітниця. Я викликав Олександра, ми з ним у чудових стосунках.

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Ми з ним посміялися, поговорили. Усе нормально, нікого не слухайте. Найголовніше – достовірна інформація", – цитує тренера офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, що у вересні з'явилася інформацію про зірваний намір Петракова не викликати до збірної Караваєва. Універсал чемпіона України був названий фахівцем винуватцем втрати очок із Казахстаном (2:2).

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