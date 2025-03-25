Баварія готова запропонувати Вільямсу контракт із зарплатою в 10 мільйонів євро на рік. Однак сам вінгер не поспішає приймати цю пропозицію, адже хоче продовжити свою кар'єру в Барселоні.

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Як інформує El Nacional, Вільямс передав цю інформацію каталонському клубу і чекає на реакцію. Він хоче, щоб "блаугранас" зробили йому аналогічну пропозицію – вона зробила б Ніко третім найбільш високооплачуваним гравцем команди після Френкі де Йонга і Роберта Лєвандовскі.

Повідомляється, що Барселона поки що не готова на такий крок. У цьому сезоні Вільямс забив 9 голів і віддав 7 асистів за Атлетік у 36 матчах у всіх турнірах.

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