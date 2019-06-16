Nike здивував незвичним поєднанням кольорів для офіційного м'яча АПЛ сезону 2019/20

Виробник спортивного екіпірування підготував новий м'яч для англійського чемпіонату.

Світлини обновки опублікував у своєму твіттері Sky Sports.

Ліверпуль представив виїзну форму на новий сезон – строга класика від тріумфаторів Ліги чемпіонів

М'яч суттєво змінив свій дизайн у порівнянні з цьогорічним екземпляром. На шкіряному з'явилися нові лінії, а головне – несподіване поєднання рожевого, чорного та сірого кольорів.

Лестер представив гламурну форму на наступний сезон

Нова модель отримала назву Merlin. Шанувальники АПЛ зможуть побачити витвір американського гіганта спортивної індустрії вже в першому матчі сезону між Ліверпулем та Норвічем.