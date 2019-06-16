Nike здивував незвичним поєднанням кольорів для офіційного м'яча АПЛ сезону 2019/20

Англія — 16:20 430
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Саррі офіційно покинув Челсі і очолив Ювентус
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"Лунін та Супряга – герої, а Україна досягла вершини світу": європейські ЗМІ про перемогу "синьо-жовтих" на ЧС-2019 U-20Збірна України — 13:58 4706
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Маліновський може перейти в Аталанту за 17 млн євроІталія — 12:54 2349
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Булеца отримав "срібний м'яч" ЧС-2019 U-20, Сікан – "срібний бутс"Світ — 08:49 4362
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Україна U-20 – Південна Корея U-20: українці – чемпіони світу 2019, Лунін, Супряга і Ко феєрять, Петраков всіх перегравЗбірна України — 15 черв 17904