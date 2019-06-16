toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Англія
УКРАЇНА U-20 - ПІВДЕННА КОРЕЯ U-20 ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Nike здивував незвичним поєднанням кольорів для офіційного м'яча АПЛ сезону 2019/20

15:28 566 Читать на русском
Nike здивував незвичним поєднанням кольорів для офіційного м'яча АПЛ сезону 2019/20
Давід Сілва зі старим зразком / Reuters

Виробник спортивного екіпірування підготував новий м'яч для англійського чемпіонату.

Світлини обновки опублікував у своєму твіттері Sky Sports.

Ліверпуль представив виїзну форму на новий сезон – строга класика від тріумфаторів Ліги чемпіонів

М'яч суттєво змінив свій дизайн у порівнянні з цьогорічним екземпляром. На шкіряному з'явилися нові лінії, а головне – несподіване поєднання рожевого, чорного та сірого кольорів.

Лестер представив гламурну форму на наступний сезон

Нова модель отримала назву Merlin. Шанувальники АПЛ зможуть побачити витвір американського гіганта спортивної індустрії вже в першому матчі сезону між Ліверпулем та Норвічем.

blog_ava
"Вітаю, аміго", – Куртуа привітав Луніна з перемогою на чемпіонаті світу U-20
11:35
2641
Теги
Англія АПЛ Футбольний м'яч Nike
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
11
хв
Парагвай
22:00
Катар
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук