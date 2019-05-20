Nike привітав Шахтар з черговим "золотим дублем"

Відомий бренд Nike не залишив поза увагою здобуття золотих медалей чемпіонату України донецьким Шахтарем.

Свої вітання бренд опублікував в офіційній спільноті "Nike+ Kyiv" у Фейсбуці.

Пісні, танці та літри шампанського – як Шахтар святкував чемпіонський титул

Нагадаємо, Шахтар у матчі 29-го туру УПЛ мінімально обіграв Зорю і за три тури до завершення першості став чемпіоном України.