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Nike привітав Шахтар з черговим "золотим дублем"

20 травня 10:48 190 Читать на русском
Nike привітав Шахтар з черговим "золотим дублем"
Nike привітав Шахтар з черговим "золотим дублем"

Відомий бренд Nike не залишив поза увагою здобуття золотих медалей чемпіонату України донецьким Шахтарем.

Свої вітання бренд опублікував в офіційній спільноті "Nike+ Kyiv" у Фейсбуці.

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Нагадаємо, Шахтар у матчі 29-го туру УПЛ мінімально обіграв Зорю і за три тури до завершення першості став чемпіоном України.

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